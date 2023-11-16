В России ответили на слова Зеленского о заморозке украинского конфликта

«Россия, обозначая цели специальной военной операции, сказала о необходимости защитить Донбасс, о необходимости обеспечить денацификацию и демилитаризацию Украины. Ясно, что решение этих задач в каком-то основательном объеме перечеркивает все, чем живет Зеленский и чем питается его режим. Для него прекращение конфликта и мирная жизнь означают совершенно новый этап его политической деятельности, когда все начнут подводить итоги и считать долги, которые накопил Зеленский за это время», — считает Новиков.