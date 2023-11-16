Путин обсудил с Совбезом решения по итогам международных мероприятий
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсуждены решения по итогам некоторых крупных международных мероприятий. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что с докладом выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определенные решения. Давайте поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», — сказал Путин.
Как писала «Парламентская газета», 9-10 сентября в Индии прошел саммит G20. Россию на мероприятии представлял Лавров. В итоговом коммюнике Большой двадцатки содержались компромиссные формулировки относительно конфликта на Украине.