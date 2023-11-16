"Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость", - сказал Лавров. ТАСС

Накануне стало известно, что французский суд выдал ордера на арест четырех человек, в том числе действующего президента Сирии, обвиняя их в причастности к гибели более 1400 человек в результате химической атаки в 2013 году в Восточной Гуте. Российская газета