Западная судебная система неоднократно доказывала свою предвзятость, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции, комментируя решения французского суда по президенту Сирии Башару Асаду. Парламентская газета
"Западная судебная система и на национальном уровне, и на уровне международном не раз доказывала свою предвзятость", - сказал Лавров. ТАСС
Накануне стало известно, что французский суд выдал ордера на арест четырех человек, в том числе действующего президента Сирии, обвиняя их в причастности к гибели более 1400 человек в результате химической атаки в 2013 году в Восточной Гуте. Российская газета