Лавров: Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в Газе

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что Россия настаивает на немедленном прекращении кровопролития в секторе Газа.

Об этом дипломат сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто.

«Мы настаиваем на немедленном прекращении кровопролития и немедленном решении гуманитарных проблем», — подчеркнул Лавров.