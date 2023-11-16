Лавров: Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС

Москва и Каракас договорились принять практические меры для расширения торговой и инвестиционной кооперации, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Иваном Хиль Пинто. ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия приветствует интерес Венесуэлы к присоединению к БРИКС. RT на русском