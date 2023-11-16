Матвиенко пригласила Киргизию к участию в парламентском форуме БРИКС в РФ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила законодателей Киргизии принять участие в парламентском форуме БРИКС, который пройдет в 2024 году в России.

"В следующем году Россия станет страной - председателем БРИКС. Объединение играет все большую роль в мировых делах, расширяет и свое парламентское измерение, в том числе посредством форматов "БРИКС плюс/аутрич". Рассчитываем, что в рамках российского председательства (а мы будем проводить парламентский форум БРИКС) к многосторонней парламентской деятельности подключатся и законодатели Киргизской Республики. Мы вас заранее приглашаем", - сказала спикер Совфеда на международной конференции, посвященной 85-летию парламента Киргизии.

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Она также отметила, что в 2024 году Россия перенимает эстафету председательства в СНГ.

"Мы постараемся сделать все для того, чтобы обеспечить преемственность тех инициатив, той философии, той позитивной идеологии, которая была утверждена в этом году под председательством Киргизии, уже в России. Будем стремиться обеспечить и преемственность инициатив, выдвинутых в период вашего председательства", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, важно, чтобы парламентские делегации России и Киргизии сверяли часы, объединяли усилия на международных парламентских площадках для продвижения общих подходов и ценностей.

"По абсолютному большинству вопросов международной повестки позиции российских и киргизских парламентариев едины, что также показывает, насколько близки наши народы, связанные и общей историей, и общими победами, и общими целями, в современном мире", - подчеркнула глава СФ.

По ее словам, Киргизия является важным и надежным партнером России.

"Мы связаны единой исторической судьбой, крепкой дружбой наших народов, проверенной временем. Правовая база наших двусторонних отношений насчитывает более 170 договоров. Наши союзнические отношения основаны на доверии, общих ценностях и на учете интересов друг друга", - сказала председатель верхней палаты парламента.

Она убеждена, что это особенно важно в современной ситуации, "когда глубинный кризис поразил всю систему международных отношений, а многие институты глобального управления просто бездействуют, единственной возможностью развития представляется единение конструктивно настроенных сил".