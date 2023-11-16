В России назвали цель встречи Байдена с Си Цзиньпином

«Мы знаем, что в бюджете, который США согласовывают каждый год, Россия и Китай — это стратегические враги, и на нас закладываются определенные средства по борьбе. Поэтому, пока они закладывают эти деньги, говорить о том, что между США и Китаем будет искренняя дружба, крайне сложно», — заявила депутат.