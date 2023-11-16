В Госдуме ответили на слова Зеленского о завершении конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться только на условиях России, которая не является сторонником его заморозки. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Lenta.ru

«Зеленский демонстрирует солидарную с Москвой точку зрения относительно заморозки конфликта. Мы тоже не сторонники прервать боевые действия на неопределенный срок», — заявил он. Газета.Ru

При этом Белик предположил, что прекращение конфликта на взаимовыгодных условиях будет возможно уже с новым руководством Украины, которое будет понимать невозможность существования рядом с Россией вооруженного антироссийского государства. «Так что либо, по сути, наши условия, либо специальная военная операция будет продолжена», — заключил он. Парламентская газета

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт на территории Украины должен быть полностью завершен, а не приостановлен. ФедералПресс

В Госдуме ответили на слова Зеленского о завершении конфликта на Украине
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