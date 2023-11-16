В Кремле прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает детальной информацией относительно прошедших накануне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем, обсуждали ли они российскую политику. Газета.Ru

Песков заявил, что в Москве дорожат дружбой между лидерами России и Китая, и не стал оценивать слова американского президента Джо Байдена, который назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Российская газета