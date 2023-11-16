Кремль отреагировал на решение Чехии заморозить собственность России

«Это абсолютно противозаконно с точки зрения международного правового решения [заморозка собственности РФ]. Сейчас ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски. Такая глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков. Ura.Ru

Песков заявил, что Кремль не исключает ответных шагов на санкции Праги против предприятия "Госзагрансобственность". "Здесь надо проанализировать, что здесь есть у чехов и так далее", - сказал представитель Кремля на вопрос, ответит ли Москва на действия Праги. ТАСС