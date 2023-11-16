В Кремле прокомментировали встречу Байдена и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока не располагает детальной информацией относительно прошедших накануне переговоров президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем, обсуждали ли они российскую политику.

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«Будем ждать, когда прольется свет на то, какие вопросы обсуждались», — сказал представитель Кремля на брифинге журналистам.

Накануне лидеры США и Китая провели переговоры в Пекине. После встречи Байден и Си Цзиньпин перешли к ужину. Вместе с ними к трапезе присоединились государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и китайский министр иностранных дел Ван И.

По итогам встречи Байден заявил, что они с Си сделали «ощутимые шаги» в правильном направлении.