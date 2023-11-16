В Госдуме отреагировали на планы Запада заморозить конфликт на Украине

«Нам выгодно только завершение конфликта на наших условиях, — отметил Соболев — Вы понимаете, для чего нужна заморозка конфликта? Чтобы поставить Украине новое современное западное вооружение, обучить личный состав ВСУ, а после этого возобновить этот конфликт. Они хотят довооружиться, дообучиться, усилиться. Разумеется, что нам это не может быть выгодно».