Климов: Байден надеялся поднять свой рейтинг встречей с Си Цзиньпином

«Си туда приехал как человек, который олицетворяет реальную, стабильную власть в Китае и имеет будущее и хорошую программу, как минимум на десятилетие вперед, Байден представляет «хромую утку», которая цепляется за эту встречу как за возможность на сколько-то процентов свой рейтинг немножко поднять», — пояснил Климов в пресс-центре МИА «Россия сегодня».