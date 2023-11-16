Климов: Байден надеялся поднять свой рейтинг встречей с Си Цзиньпином
Байден на встрече с Си Цзиньпином представлял «хромую утку». Об этом сказал председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее состоялась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Однако, по мнению парламентария, они занимали совершенно разные позиции.
«Си туда приехал как человек, который олицетворяет реальную, стабильную власть в Китае и имеет будущее и хорошую программу, как минимум на десятилетие вперед, Байден представляет «хромую утку», которая цепляется за эту встречу как за возможность на сколько-то процентов свой рейтинг немножко поднять», — пояснил Климов в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
При этом Россия сейчас развивает всеобъемлющее стратегическое партнерство с Китаем. Так, в понедельник, 20 ноября, состоится плановое ежегодное мероприятие — встреча представителей «Единой России» и Коммунистической партии Китая.