Косачев отметил углубление раскола в США по внешним вопросам

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Сенатор напомнил, что в октябре президент США Джо Байден призывал конгресс выделить 75 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, однако руководство палаты представителей (республиканец Майк Джонсон) призвал не увязывать вопросы поддержки этим двум государствам.

В этой связи Косачев сделал вывод о том, что для Вашингтона работа своих чиновников важнее помощи внешним партнерам.

«Во-вторых, об углублении раскола по внешним вопросам. Никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и «всего цивилизованного мира», как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения», — написал парламентарий.

При этом Косачев отметил, что вопрос выделения помощи иностранным партнерам все же будет рассматриваться в США после 23 ноября, однако теперь ее предлагается «размазать» по большему числу тем — от защиты южных границ США до Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Кто знает, может к тому времени полыхнет еще где-то, и «мировому полицейскому» придется бежать в другие регионы к пущему недовольству избирателей», — подытожил сенатор.