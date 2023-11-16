Захарова обвинила Байдена в подмене понятий вокруг ситуации в Палестине

По ее словам, "подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно", если принять во внимание, что "Соединенные Штаты устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы двух государств". Российская газета

При этом Захарова указала, что после прихода к власти в США в 2021 году администрация Байдена сколь-либо серьезно не занималась Ближним Востоком и палестино-израильским конфликтом. "Вашингтон предпочел пойти по пути продвижения "авраамического процесса" нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьезными последствиями для региона, свидетелями чему мы сегодня являемся", - подчеркнула она. ТАСС