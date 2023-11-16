Захарова обвинила Байдена в подмене понятий вокруг ситуации в Палестине

Слова президента США Джо Байдена о необходимости создания суверенного палестинского государства являются подменой понятий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. RT на русском
По ее словам, "подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно", если принять во внимание, что "Соединенные Штаты устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы двух государств". Российская газета
При этом Захарова указала, что после прихода к власти в США в 2021 году администрация Байдена сколь-либо серьезно не занималась Ближним Востоком и палестино-израильским конфликтом. "Вашингтон предпочел пойти по пути продвижения "авраамического процесса" нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьезными последствиями для региона, свидетелями чему мы сегодня являемся", - подчеркнула она. ТАСС