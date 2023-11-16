Захарова отреагировала на действия США по урегулированию конфликта в Газе

Конфликт в Газе доказывает ущербность попыток США монополизировать посреднические функции в сфере ближневосточного урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте ведомства.

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По словам Захаровой, невозможно преодолеть «застарелый палестино-израильский конфликт» в одиночку. Она также отметила, что российская сторона уже несколько лет говорит о создании коллективного переговорного механизма. По ее мнению, определяющую роль в нем должны играть государства региона.

В октябре официальный представитель МИД России заявила, что из-за конфликта Израиля и Палестины региону может грозить гуманитарная катастрофа. Захарова обратила внимание на слово «катастрофа», подчеркнув, что речь идет не о гуманитарном кризисе или чрезвычайной ситуации, поскольку война в Израиле касается судеб миллионов людей.