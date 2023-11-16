МИД РФ прокомментировал слова Байдена о создании палестинского государства

"Хотели бы в связи с этим констатировать, что в очередной раз речь идет о подмене понятий. Подобные утверждения звучат, по меньшей мере, странно с учетом того, что Соединенные Штаты сами устранились от серьезного обсуждения проблематики палестино-израильского урегулирования на основе формулы двух государств, заблокировав деятельность такого уникального и одобренного резолюциями Совета Безопасности ООН формата, как ближневосточный "квартет" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН", - добавила официальный представитель российского дипведомства.