Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

Сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственности за склонение к аборту, которое может повлечь непоправимые последствия для здоровья женщин. Об этом она сообщила в четверг, 16 ноября.

Сенатор отметила, что подобные санкции по отношению к искусственному прерыванию беременности должны быть ощутимыми. Она подчеркнула, что в случае с медицинскими показаниями для проведения абортов, данная процедура должна быть структурно и ясно регламентирована для сохранения женского здоровья.

— Разделяю позицию митрополита Симферопольского и Крымского Владыки Тихона о недопустимости склонения женщин к абортам и предусмотрение за эти недопустимые действия административной ответственности. Очевидно, что умышленные действия, направленные на принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, должны повлечь наказание, — рассказала Ольга Ковитиди РИА Новости.

Недавно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу нескольких субъектов России запретить склонение женщин к совершению абортов. Соответствующее заявление он сделал на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению.