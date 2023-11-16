Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент по вине Вашингтона, говорится в сообщении МИД РФ. Российская газета

"На фоне тектонических геополитических сдвигов, меняющих расстановку сил на мировой арене, в Вашингтоне одержимо делают ставку на глобальное сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете - всего мирового большинства, несогласного с навязываемым Западом миропорядком, основанным на правилах", - отметили в дипведомстве. ТАСС