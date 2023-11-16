МИД РФ: Отношения между Россией и США рискуют быть разорванными в любой момент
Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент по вине Вашингтона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений России и США.
На фоне изменения расстановки сил на мировой арене в Вашингтоне делают ставку на сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете и всего мирового большинства, несогласного с миропорядком Запада, заявили в дипведомстве.
Так, Вашингтон взял на вооружение "оголтелую русофобию", что значительно ухудшило отношения между странами.
"Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации", - подчеркнули в дипведомстве РФ.
Американская задача по нанесению Москве "стратегического поражения" может привести к катастрофическим последствиям, говорится в сообщении.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия анализирует полученные от американцев предложения снова запустить диалог по контролю над вооружениями и стратегической стабильности.