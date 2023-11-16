МИД РФ: отношения между Россией и США рискуют быть разорванными в любой момент

Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент по вине Вашингтона. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по случаю 90-летней годовщины восстановления дипломатических отношений России и США.

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На фоне изменения расстановки сил на мировой арене в Вашингтоне делают ставку на сдерживание Москвы и Пекина, а в конечном счете и всего мирового большинства, несогласного с миропорядком Запада, заявили в дипведомстве.

Так, Вашингтон взял на вооружение "оголтелую русофобию", что значительно ухудшило отношения между странами.

"Это не выбор России, но безответственные шаги США, раскручивающие маховик эскалации", - подчеркнули в дипведомстве РФ.

Американская задача по нанесению Москве "стратегического поражения" может привести к катастрофическим последствиям, говорится в сообщении.