СМИ: ЕС планирует ввести санкции против сына Медведева

Европейская комиссия ведет работу над 12-м пакетом антироссийских санкций. Ограничения планируют ввести против сына зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева Ильи , а также якобы родственника президента РФ Владимира Путина . Об этом пишут британские журналисты.

«В расширенном санкционном списке есть Илья Медведев, имя и дата рождения которого совпадают с именем и датой рождения единственного сына бывшего президента», — пишет The Guardian.

В список также хотят включить председателя фонда «Защитники Отечества» Анну Цивилеву . На Западе ее считают якобы родственницей президента РФ Владимира Путина.

Страны ЕС начали активно вводить антироссийские санкции после начала спецоперации РФ на Украине. В настоящий момент ведется работа над 12-м пакетом ограничительных мер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у Запада наблюдается дефицит идей по новым санкциям. Этому способствует и адаптация РФ к внешним ограничениям, передает «Дни.ру».