Матвиенко оценила попытки Запада «вбить клин» между РФ и Центральной Азией

Мы хорошо знаем, что и Америка, и Европа пытаюсь вбить клин между Россией и государствами Центральной Азии, прилагают для этого огромные усилия. Но я думаю, никому не удастся это сделать. Потому что действительно нас связывает очень многое, чем мы дорожим, — сказала она.