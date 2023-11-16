МИД РФ: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина

Рябков: Россия проанализирует итоги встречи Байдена и Си Цзиньпина
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия проанализирует итоги встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско с точки зрения дальнейшей работы по глобальным вопросам.
При этом дипломат назвал данное событие «важным».
«Не буду предвосхищать ничего из результатов этого контакта и оценок, которые ему могут давать стороны. Но событие, несомненно, важное», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что США и КНР находятся в «непростой фазе диалога и взаимоотношений».
Ранее Байден заявил о достижении «реального прогресса» на переговорах с Си Цзиньпином.
Также Си Цзиньпин выразил уверенность в «светлом будущем» отношений между США и Китаем.