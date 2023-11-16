Небензя рассказал об опасениях насчет исполнения резолюции Мальты по Газе

Москва опасается, что положения принятой в Совете Безопасности ООН резолюции Мальты с призывом к гуманитарным паузам в секторе Газа, не будут исполняться, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление на заседании международной организации постоянного представителя России при ООН Василия Небензи.

«Кто будет давать согласие на гуманитарные паузы? Кто их будет мониторить и верифицировать? Каковы будут последствия их несоблюдения?», — задался вопросом дипломат.

По его словам, именно поэтому принятый документ не поможет выйти из гуманитарного кризиса, в котором находится сектор Газа и его мирные жители. Небензя указал, что генеральный секретарь ООН на ближайшем заседании СБ по ближневосточному урегулированию должен отчитаться о выполнении данной резолюции и представить совету варианты создания механизмов международного мониторинга за этим процессом.

Дипломат считает, что Совбезу необходимо определиться с дальнейшими действиями: каких наблюдателей направить в зону конфликта, какой контингент ООН будет готов привлекаться.