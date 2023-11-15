Захарова прокомментировала заявления США об «Арктик СПГ 2»
Заявления США о проекте газопровода «Арктик СПГ 2» доказывают причастность Вашингтона к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт назвал целью западных санкций «задушить» проект «Арктик СПГ 2».
«Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами "Северных потоков 1 и 2" так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», — ответила на это Захарова.
Она отметила, что тогда все тоже начиналось с подобных заявлений со стороны американского президента и представителей Госдепа США. По мнению Захаровой, Вашингтон стремится к уничтожению всех проектов, которые препятствуют ему добиться преимущества, поскольку не может сделать этого в конкурентной среде.
Напомним, что «Арктик СПГ 2» предполагает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планируют запустить до конца 2023 года.