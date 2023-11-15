Захарова прокомментировала заявления США об «Арктик СПГ 2»

«Это та самая доказательная база, которая свидетельствует, что за подрывами "Северных потоков 1 и 2" так или иначе, в той или иной форме стоят западные страны, в первую очередь США», — ответила на это Захарова.

Она отметила, что тогда все тоже начиналось с подобных заявлений со стороны американского президента и представителей Госдепа США. По мнению Захаровой, Вашингтон стремится к уничтожению всех проектов, которые препятствуют ему добиться преимущества, поскольку не может сделать этого в конкурентной среде.