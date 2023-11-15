В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности

В Чехии одобрили замораживание госсобственности России
Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило замораживание государственной собственности России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.
«Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — заявил он.
Липавский также добавил, что правительство Чехии также внесло компанию по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в санкционный список — предприятие занимается управлением российской недвижимостью в Чехии.
«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — добавил министр.
Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва зеркально ответит странам Запада, на использование замороженных российских активов.