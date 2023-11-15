В Чехии одобрили замораживание госсобственности России

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что правительство страны одобрило замораживание государственной собственности России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.

В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности
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«Сегодня по моему предложению правительство одобрило заморозку российской государственной собственности в Чехии», — заявил он.

Липавский также добавил, что правительство Чехии также внесло компанию по управлению российскими активами за рубежом ФГУП «Госзагрансобственность» в санкционный список — предприятие занимается управлением российской недвижимостью в Чехии.

«Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, теперь незаконна. Внесение в санкционный список приведет к замораживанию всех активов, принадлежащих компании в Чехии или контролируемых ею иным образом», — добавил министр.

Ранее Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Москва зеркально ответит странам Запада, на использование замороженных российских активов.

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