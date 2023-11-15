В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности

Правительство Чехии одобрило заморозку активов российской Госзагрансобственности
Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список Госзагрансобственность. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.
— Любая коммерческая деятельность этого предприятия, включая сдачу объектов недвижимости в аренду, отныне является нелегальной, — передает его словам ТАСС.
Bloomerg со ссылкой на близкие к ситуации источники заявил, что Франция, Германия и Италия также считают, что в вопросе ускорения согласования плана по применению доходов от заблокированных активов РФ необходимо действовать более аккуратно.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что западные страны не станут возвращать России замороженные активы, пока РФ не заплатит за специальную военную операцию Украине. Стоимость активов составляет около 300 миллиардов долларов.
Британское издание Financial Times также сообщало, что Западу невыгодно конфисковывать российские активы. По данным СМИ, в момент, когда страны Запада начнут конфискацию российских активов, РФ может предпринять аналогичные действия. Такой исход может дестабилизировать мировую финансовую систему.