В Чехии одобрили заморозку российской госсобственности

Правительство Чехии внесло в национальный санкционный список Госзагрансобственность. Об этом в среду, 15 ноября, сообщил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

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— Любая коммерческая деятельность этого предприятия, включая сдачу объектов недвижимости в аренду, отныне является нелегальной, — передает его словам ТАСС.

Bloomerg со ссылкой на близкие к ситуации источники заявил, что Франция, Германия и Италия также считают, что в вопросе ускорения согласования плана по применению доходов от заблокированных активов РФ необходимо действовать более аккуратно.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что западные страны не станут возвращать России замороженные активы, пока РФ не заплатит за специальную военную операцию Украине. Стоимость активов составляет около 300 миллиардов долларов.