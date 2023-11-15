В Совфеде рассказали, при каких обстоятельствах США «пожертвуют» Израилем

То, что в конгрессе США заговорили о прекращении финансирования Украины и Израиля — сугубо внутриполитическая тема. Республиканцы с демократами просто спорят друг с другом. Другой вопрос, что США готовы рискнуть Израилем ради большей дестабилизации в той части мира. У экспертов есть такая точка зрения и она имеет под собой ряд оснований. При определенных обстоятельствах Соединенные Штаты готовы пожертвовать Израилем, если это в будущем принесет им значительные выгоды. Если выгод не будет, они продолжат поддерживать Израиль, — рассказал Климов.