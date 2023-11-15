В МИД прокомментировали планы Финляндии закрыть КПП с РФ

Обвинения со стороны Финляндии в адрес России в отправке беженцев с целью оказать давление на Хельсинки ничем не обоснованы и являются дезинформацией, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

В Хельсинки ранее заявили, что через границу РФ в республику постоянно растет поток беженцев, за день с просьбой о предоставлении убежища обращается до 50 граждан Сомали, Йемена, Сирии.

Финские политики предположили, что неконтролируемый поток беженцев является «формой давления» РФ на Финляндию.

Захарова отметила, что подобные претензии абсолютно беспочвенны. По ее мнению, финские власти, выдвигая обвинения в адрес России, на самом деле осознают, что Москва «не обязана заниматься, как они это называют, «отсеиванием мигрантов».

Дипломат выразила надежду, что в Хельсинки возобладает здравый смысл, власти страны откажутся от идей по тотальному закрытию границы. Она уточнила, что реализация этих идей приведет к «новым разделительным линиям в Европе».