Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции ЕС

«Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Все это всегда предусматривается», — сказала она.

Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ею СВО на Украине. На данный момент анонсирован уже 12 пакет ограничений. Захарова назвала его нарушающим нормы международного права, а политику ЕС агрессивной.