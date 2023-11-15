Захарова: РФ не оставит без ответа новые санкции ЕС

Готовящийся Евросоюзом пакет антироссийских санкций не останется без ответа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции ЕС
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«Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Все это всегда предусматривается», — сказала она.

Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ею СВО на Украине. На данный момент анонсирован уже 12 пакет ограничений. Захарова назвала его нарушающим нормы международного права, а политику ЕС агрессивной.

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