Захарова: Россия не оставит без ответа новые санкции ЕС

Захарова: РФ не оставит без ответа новые санкции ЕС
Готовящийся Евросоюзом пакет антироссийских санкций не останется без ответа. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа. Все это всегда предусматривается», — сказала она.
Напомним, что Запад приступил к вводу масштабных санкций против России после начала ею СВО на Украине. На данный момент анонсирован уже 12 пакет ограничений. Захарова назвала его нарушающим нормы международного права, а политику ЕС агрессивной.
Рамблер: главные новости