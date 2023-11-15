Путин назвал основу политической стабильности в России

"Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать, определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия к итогам голосования", - подчеркнул Путин.