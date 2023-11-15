Путин назвал основу политической стабильности в России

Путин назвал легитимность выборов основой политической стабильности в РФ
Честное и открытое проведение выборов в России важно для сохранения внутренней политической стабильности в стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с представителями избирательных органов РФ.
Глава государства также подчеркнул, что органы власти в нашей стране избираются на прямых выборах в условиях высокой конкуренции.
"Поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать, определяющее значение с точки зрения сохранения внутренней политической стабильности, как для легитимности избирательной власти, так и для укрепления доверия к итогам голосования", - подчеркнул Путин.
Поэтому, по его словам, самым главным результатом любых выборов в России является их легитимность.
"Потому что это снова политической стабильности", - указал президент.