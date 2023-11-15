В Еврокомиссии раскрыли детали нового пакета санкций против России

Новый, 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) включит жесткие меры для недопущения обхода ограничений России через третьи страны. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК), пишет РИА Новости.

«Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции», — отметил представитель.

Кроме того, он заявил, что в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов по торговле алмазами со странами Европы.