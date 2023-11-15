В Еврокомиссии раскрыли детали нового пакета санкций против России

Новый, 12-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) включит жесткие меры для недопущения обхода ограничений России через третьи страны. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК), пишет РИА Новости.

В Еврокомиссии раскрыли детали нового пакета санкций против России
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«Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции», — отметил представитель.

Кроме того, он заявил, что в сотрудничестве со странами G7 предполагается лишить Россию доходов по торговле алмазами со странами Европы.

Еврокомиссия одобрила предложения по новому пакету санкций против РФ

Ранее стало известно, что Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. Об этом 13 ноября на пресс-конференции после заседания объединения на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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