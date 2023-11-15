Instagram* заблокировал аккаунты трех сыновей главы Чечни

Социальная сеть Instagram (запрещена в России ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской) заблокировала аккаунты сыновей главы Чечни Ахмата , Адама и Эли Кадыровых, а также страницу о деятельности руководителя региона Рамзана Кадырова . Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев .

"Накануне блокировке подверглись ведущие в нашей республике аккаунты на различных интернет-плаформах. Это страницы, которые рассказывали о деятельности первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова и главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Кроме того были заблокированы аккаунты сыновей главы региона - Ахмата, Эли и Адама и Хамзата Кадыровых, а также три канала чеченской государственной телерадиокомпании "Грозный" в YouTube. Очевидно, что маленькая Чеченская Республика вызывает у заокеанских надзирателей "свободы слова" такой страх, что они так рьяно пытаются заглушить голос правды в информационном поле", - отметил он.