Лавров: возможность решить конфликт на Ближнем востоке была упущена

«Очень много возможностей было, они были упущены. Были попытки, казалось, что соглашение уже так близко, и стало уже какой-то традицией, надо сказать, с обеих сторон. Палестинская позиция тоже принимала различные повороты, но важно, чтобы мы поддерживали отношения с обеими сторонами», — заявил он.