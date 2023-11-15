Лавров: возможность решить конфликт на Ближнем востоке была упущена
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможность решить палестино-израильский конфликт уже неоднократно возникала, но была упущена. Об этом сообщает «RT на русском».
«Очень много возможностей было, они были упущены. Были попытки, казалось, что соглашение уже так близко, и стало уже какой-то традицией, надо сказать, с обеих сторон. Палестинская позиция тоже принимала различные повороты, но важно, чтобы мы поддерживали отношения с обеими сторонами», — заявил он.
В качестве примера Лавров рассказал о том, как в 2016 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху звонил президенту России Владимиру Путину. В этом разговоре он заявил о желании начать переговоры Палестиной, но только в том случае, если не будет никаких предварительных условий.
«Когда Путин передал сообщение от Нетаньяху, то Аббас сказал: "Это от вас, от хорошего друга, из уважения я приму это предложение". Это был август-сентябрь 2016 года, мы немедленно сообщили администрации Нетаньяху, и ничего не произошло», — рассказал Лавров.
Ранее Лавров предложил радикально изменить Совбез ООН.