Путин на церемонии по случаю 30-летия ЦИК. Главное

Попытки внешнего и внутреннего вмешательства в российские выборы будут пресекаться, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии по случаю 30-летия Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Парламентская газета

"Что касается действий государства, мы и впредь будем делать все возможное, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться", - сказал Путин. Российская газета

Президент поблагодарил представителей избиркомов новых регионов за смелость «Я хочу просто от себя, от страны сердечно вас поблагодарить, сказать вам спасибо за смелость и верность России», — сказал Путин. RT на русском

«Четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеет очень важное, если не сказать определяющее, значение в вопросе сохранения внутриполитической стабильности», — сказал Владимир Путин. Ura.Ru

Он также отметил, что применение видеонаблюдения на выборах — эффективная форма контроля за честностью голосования, при этом нигде в мире она не используется так широко, как в России. Газета.Ru