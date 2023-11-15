Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя поддержку Украины со стороны Запада, заявил, что помощь отвязавшемуся «сукину сыну» близится к неизбежному концу. RT на русском
"Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - считает замглавы Совбеза. И дело не в противостоянии республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США, а в том, что Украина просто надоела - слишком много "жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов". Российская газета
«Просто надоели уже. Достали – слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась. Короче, поддержка отвязавшегося «сукиного сына» близится к неизбежному концу», — заявил Медведев, отметив, что поддержка Вашингтона не прекратится в один момент. Газета.Ru