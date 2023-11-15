"Америка с легкостью предает "своих сукиных сынов", когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева", - считает замглавы Совбеза. И дело не в противостоянии республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США, а в том, что Украина просто надоела - слишком много "жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов". Российская газета