Захарова прокомментировала ситуацию с оставленной в Мексике пенсионеркой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российской пенсионеркой, которую родные бросили в Мексике. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам Захаровой, такой поступок является расчеловечиванием.
«Посмотрите, это всё было сделано как абсолютная рутинная задача — без крика, без шума и без пафоса. И о том, что это вообще имело место, все узнали только после того, как история была решена», — заявила она.
Захарова также добавила, что в данный момент пенсионерка уже находится в Москве, на попечении департамента труда социальной защиты столицы. В дальнейшем помощь пожилой женщине будут оказывать власти Воронежской области.
Напомним, что ранее стало известно о 73-летней российской пенсионерке, которую родственники бросили в Мексике. Выяснилось, что женщина вместе с сыном и его женой переехала в Мехико, чтобы оттуда незаконно перебраться в США, но при пересечении мексикано-американской границы семью поймала миграционная служба. Позже семья пенсионерки всё-таки смогла переехать, но пожилую женщину они с собой не взяли — последняя осталась в Мексике без денег.