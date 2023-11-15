Захарова заявила о присвоении украинскими чиновниками помощи Запада

Чиновники на Украине присвоили до 36% западной финансовой помощи для Киева, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российская газета

"По имеющимся сведениям, от 20 до 36% западной финансовой помощи были присвоены чиновниками украинскими, - отметила дипломат. - Прежде всего, это, конечно, бывшее руководство Минобороны Украины". ТАСС