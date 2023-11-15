Стала известна дата встречи Путина с представителями бизнеса

Президент России Владимир Путин встретится с представителями бизнеса в среду. Об этом стало известно 15 ноября от источников в деловых кругах.

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Уточняется, что встреча главы государства с представителями бизнеса пройдет вечером. Крупный российский бизнес традиционно встречается с главой государства под конец года. Обычно на встрече обсуждаются текущие вопросы экономики и развития делового климата, иностранные и отечественные инвестиции, передает РИА Новости.

Ранее Путин сообщил, что Россия из «бензоколонки» превращается в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Он также добавил, что в условиях укрепления отечественной экономики будет все меньше желающих исключать Россию из каких-либо международных организаций.

На совещании по экономическим вопросам глава государства заявил, что доходы россиян растут темпами, опережающими инфляцию. По его словам, за восемь месяцев они прибавили 7,5 процента в реальном выражении.