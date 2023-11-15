Лавров предложил радикально изменить Совбез ООН

В Совете Безопасности ООН необходимо провести радикальные реформы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров предложил радикально изменить Совбез ООН
© РИА Новости

Глава МИД РФ заявил о необходимости реформировать Совбез ООН.

«В результате многополярности ключевые места занимают множество новых субъектов, и это должно отражаться в Совете Безопасности», — подчеркнул Сергей Лавров в интервью RT.

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Глава дипведомства также сказал, что проблемой совета является слишком большое количество представителей Запада.

Ранее провести реформы в Совбезе ООН предложил генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Он заявил, что глобальная финансовая архитектура устарела и утратила свою справедливость и функциональность. По его словам, необходимо обновить ООН в соответствии с реалиями нового мира.