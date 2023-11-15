Лавров прокомментировал слова Байдена про создание нового миропорядка

Слова американского президента Джо Байдена про цель США построить новый миропорядок говорят о "комплексе превосходства". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.

"Это комплекс превосходства и недостаточный анализ ситуации", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре Байден заявил, что человечеству нужен новый мировой порядок, и США, по мнению главы вашингтонской администрации, могут его построить.