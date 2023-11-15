Лавров прокомментировал вероятность выхода конфликта в секторе Газа за пределы региона

"Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать еще больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы", - сказал глава МИД РФ в интервью RT, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность выхода конфликта в секторе Газа за пределы региона.