Лавров прокомментировал вероятность выхода конфликта в секторе Газа за пределы региона
Выход палестино-израильского конфликта за пределы региона может быть желанием США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать еще больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы", - сказал глава МИД РФ в интервью RT, отвечая на просьбу прокомментировать вероятность выхода конфликта в секторе Газа за пределы региона.