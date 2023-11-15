Лавров оценил позицию США в палестино-израильском конфликте
США в ситуации обострения палестино-израильского конфликта, похоже, готовы только на гуманитарную паузу. Об этом заявил в интервью RT глава МИД России Сергей Лавров.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, захватив заложников, в том числе и детей. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа, стороны перешли в состояние войны. При этом в США поддержали действия Израиля, а президент Джо Байден отдал распоряжение направить израильским властям дополнительную помощь.
«Похоже, что Соединённые Штаты сейчас не готовы ни на что, кроме варианта с гуманитарной паузой без каких-либо обязательств сделать что-либо еще», – прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.
10 ноября Тель-Авив сообщил об установлении контроля над всеми опорными пунктами ХАМАС на севере анклава. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «не будет никакого прекращения огня без освобождения заложников». В то же время он отметил, что Израиль уже делал «небольшие тактические паузы – час здесь, час там», которые позволяли доставить гуманитарные грузы или освободить заложников. Это замечание прозвучало через несколько часов после телефонного разговора между Нетаньяху и Байденом, в ходе которого они «обсудили возможность тактических пауз».
В свою очередь американская правозащитная организация Center for Constitutional Rights (Центр в защиту конституционных прав) обратилась в суд с иском против администрации президента США Джо Байдена, обвинив его в соучастии в геноциде палестинцев в секторе Газа. А генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам, что Газа становится «кладбищем детей». Медслужбы ХАМАС сообщили, что в анклаве от бомбардировок Израиля и блокады погибли не менее 4100 детей.