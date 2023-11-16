Ветеранам разрешат покупать оружие без стажа и обучения

В России для ветеранов боевых действий планируется упростить процедуру получения разрешения на оружие. Ветераны смогут покупать оружие без прохождения обучения и стажа. Соответствующий законопроект подготовил зампред комитета по безопасности, депутат от «Единой России» Анатолий Выборнов.

«Именно эти люди (ветераны — прим. URA.RU) наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия. Чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные (разрешение покупать оружие без стажа и обучения — прим. URA.RU) изменения», — передают «Известия» слова Выборнова.