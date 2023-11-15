Сын Рамзана Кадырова награжден орденом «За служение религии Ислам» I степени

Сын лидера Чечни Рамзана Кадырова Адам был награжден орденом «За служение религии Ислам» I степени. Об этом в понедельник, 15 ноября, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации региона Ахмед Дудаев.

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Отмечается, что данную награду вручили в рамках международной научно-практической конференции, открытие которой состоялось 15 ноября в Грозном.

— Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, дорогого брата Адама Рамзановича Кадырова с вручением ему ордена «За служение религии Ислам» I степени. Награду передал муфтий ЧР Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа, — написал Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.

Сыновья Рамзана Кадырова Ахмат, Эли и Адам ранее были награждены орденом «Даймехкан Сий». Это высшая награда парламента Чечни.

В начале ноября глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов вручил Адаму орден «За заслуги перед КЧР». Позднее Кадыров-младший пришел на награждение к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову с золотым пистолетом.