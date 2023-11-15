Песков не стал комментировать идею турецких граждан об иске к Нетаньяху

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать инициативу группы турецких граждан подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Вы знаете, что мы МУС не признаем. Не являемся участниками Римского статуса. Поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал он в ответ на вопрос, как РФ относится к этой инициативе и может ли присоединиться к иску.

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Ранее государственное турецкое агентство Anadolu сообщило, что бывший депутат парламента от правящей Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк и адвокаты Мукахит Биринджи и Бурак Бекироглу подали в стамбульскую прокуратуру петицию с просьбой направить в МУС заявление против премьера Израиля. В послании утверждается, что Нетаньяху "совершил преступления против человечности, устроил войну и геноцид на глазах у всего мира". По мнению авторов, глава израильского правительства "без колебаний использует оружие, запрещенное международным законодательством, совершая, предположительно, преступления". В обращении говорится, что "Нетаньяху и его соратники должны предстать перед МУС в соответствии с международными уголовными нормами".

Обращения в МУС от лица турецкого государства невозможны, поскольку оно не подписало Римский статут. Как утверждала ранее газета Hurriyet, хотя Турция не может напрямую обращаться в суд для учреждения международного трибунала, через правительственные структуры и неправительственные организации она может "информировать аппарат прокурора" о преступлениях.

Римский статут - международный договор, учредивший МУС и являющийся его уставом. В полномочия суда входит преследование лиц, несущих ответственность за геноцид, преступления против человечества, военные преступления и агрессию. Юрисдикция МУС распространяется на преступления, совершенные после 1 июля 2002 года на территории государства - участника Римского статута, и на граждан этих государств на территории любой другой страны. Если государство, на территории которого произошло преступление, не является участником статута или его граждане подозреваются в тяжких преступлениях, мандат на начало уголовного преследования может выдать Совет Безопасности ООН.