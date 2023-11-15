Россия будет следить за сообщениями о встрече лидеров США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Парламентская газета
«Разумеется, каждая такая встреча двух крупнейших экономик мира важна для всех. Поэтому так или иначе, разумеется, мы будем следить за теми сообщениями, которые будут сопровождать эту встречу», — заявил он. RT на русском
Переговоры Си Цзиньпина и Байдена в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления последнего в должность президента США, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября, российскую делегацию возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук. ТАСС