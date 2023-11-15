Захарова заявила, что заседания Совбеза ООН превращаются в Хэллоуин

По мнению дипломата, члены Совбеза ООН готовы принести на заседания необычные предметы, прийти в каком-либо костюме, который является тематическим, а не национальным. При этом там не готовы говорить фактами.

«Вы посмотрите, во что западники превращают зал Совета Безопасности ООН. В какой-то Хэллоуин. Они же бесконечно то в костюме, то с волшебными палочками туда приходят. Зачем? Это Совбез!», — сказала Захарова.

Ранее в российском МИД информировали о прекращении работы над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию подрыва «Северных потоков», о чем писала «Парламентская газета». В ведомстве отметили, что представители западных стран не готовы устанавливать правду. Об этом говорит и их предложение убрать из текста фразу о привлечении к ответственности исполнителей и заказчиков теракта, отметили в ведомстве.