Путин призвал ускорить создание института омбудсменов в новых регионах России
Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах.
«Важно наладить чёткое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что интеграция региона в российское правовое пространство завершена.