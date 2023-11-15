ООН не будет признавать Израиль военным преступником

Вашингтон не допустит признания Израиля военным преступником, даже если этого захочет ООН. Об этом заявил первый постпред РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский: ООН не будет признавать Израиль военным преступником
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«ООН сама по себе не может ничего признать, это должны сделать страны-члены. Здесь не обойтись без Совбеза ООН, а там все блокируют американцы, — заявил Полянский в интервью «Известиям».

При этом, по его словам, можно попробовать пойти другим путем и работать через Международный суд.

Россия считает военные действия, проводимые Израилем, нарушающими нормы гуманитарного права и открыто осуждает их. Об этом заявлял постпред РФ Василий Небензя.Свою позицию по конфликту заняла Турция, требуя осудить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международном уголовном суде (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.